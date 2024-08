Un salto nel fatalismo di fronte al naufragio della barca affondata a Palermo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 20 agosto 2024) Il mare è cattivo, è cattivo non da ieri, da sempre. Anche quando sembra olio, anche se non è oceano. La storia di questi giorni è una storia di barche forti e affondate lo stesso. C’è un tycoon che a Londra era Bill Gates, c’è il testimone decisivo nel processo che lo riguardava, grande amico e incidentalmente presidente di Morgan Stanley. C’è l’avvocato che ha vinto il processovita di parecchia gente. Che era una vita presumibilmente favolosa. Un viaggio intorno all’isola più bella del mondo, la Sicilia, per una festa lunga un mese. Tutti quelli del mare di qui che ho visto, sull’isola d’Elba – capitani di porto, gente che è andata a vela una vita, gente che dentro l’acqua ci campa, gli elbani – negli ultimi due giorni avevano la stessa domanda: una domanda che si ferma al soggetto e non contempla un verbo, perché è senza risposta, è solo per constatare l’assurdo.