Ultime Notizie Roma del 20-08-2024 ore 18 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 20 agosto 2024)dailynews radiogiornale un appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno sono riprese questa mattina alle ricerche dei Dispersi della barca a vela è una fregata ieri al largo di Porticello in provincia di Palermo all’appello mancano ancora My Clean Kill Bill Gates britannico la figlia diciottenne Anna il presidente della Morgan Stanley International Gionata bloomers con la moglie illegale e Cris Morvillo e la moglie Nada la moglie di lince state invece salvato ieri dai soccorritori assieme ad altre 15 persone mentre per un componente non c’è stato nulla da fare il corpo è stato recuperato poche ore dopo il naufragio a bordo della nave si trovavano in tutto 22 persone 12 passeggeri e 10 membri dell’equipaggio la guerra in Medio Oriente la tregua Gazza fortemente giocato nei salmi degli incontri diplomatici sembra ancora lontana ne è ...