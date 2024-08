Trump ' se vinco offrirò a Musk un posto nel governo'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Se verrà eletto, Donaldoffrirà a Elonuna posizione nelo un ruolo consultivo nella sua amministrazione, "se vorrà farlo". Lo ha detto lo stesso tycoon in una intervista alla Reuters pubblicata sul sito.gli ha già dato il suo endorsement, finanzia un super pac a suo sostegno e lo ha intervistato su X. Maha avvisato che prenderà in considerazione l'eliminazione di un credito d'imposta di 7.500 dollari per i veicoli elettrici, una mossa che potrebbe penalizzare Tesla.