Transizione digitale a rischio le imprese cercano 700mila specialisti

(Di martedì 20 agosto 2024) Ladelleitaliane rischia di rallentare a causa della crescente difficoltà nel reperire personale qualificato. Secondo una rilevazione di Confartigianato, le aziende hanno necessità di 699mila lavoratori con competenze digitali avanzate 4.0, ma non riescono a trovarne più della metà (51,8%). Si tratta di 362mila lavoratori che devono essere capaci di gestire tecnologie come l’intelligenza artificiale, il cloud computing, l’Industrial Internet of Things (IoT), la data analytics, i big data, la realtà virtuale e aumentata e la blockchain. Ladelleitaliane rischia di rallentare a causa della crescente difficoltà nel reperire personale qualificato Il quadro si fa ancora più critico per le micro e piccole, dove il 54,9% delle mansioni che richiedono competenze digitali rimangono scoperte.