Traffico Roma del 20-08-2024 ore 19 | 00

(Di martedì 20 agosto 2024) Luceverdeben trovati all’ascoltocon qualche rallentamento sul Raccordo Anulare in carreggiata interna all’altezza della Ardeatina permangono code per un incidente sulla via Aurelia dopo ma Grotta in direzione di Civitavecchia sempre chiusa per lavori la tangenziale est tra l’uscita Verano San Lorenzo e viale Castrense verso San Giovanni la riapertura prevista per il prossimo 2 settembre infine fino a fine agosto interrotto per lavori il servizio della linea fl4 da Ciampino Albano Frascati e Velletri Dove sono state attivate delle linee bus sostitutive per i dettagli di quel e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità