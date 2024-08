Traffico Roma del 20-08-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 20 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità lavori in via Anastasio II comportano una riduzione di carreggiata all’altezza del viadotto delle Fornaci possibile la formazione di rallentamenti lavori in corso anche su via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria e viale di Tor di Quinto In entrambe le direzioni chiusa per lavori la tangenziale est tra l’uscita Verano San Lorenzo e viale Castrense verso San Giovanni la riapertura è prevista per il prossimo 2 settembre ancora un invito alla prudenza nel percorrere la galleria Giovanni XXIII l’impianto di illuminazione non è funzionante con la mente In entrambe le direzioni per lavori di riqualificazione del deposito di Porta Maggiore fino al 25 agosto i collegamenti delle linee tram 35 19 saranno sostituiti in tutto o in parte da bus in regolare servizio le linee tram 214 ...