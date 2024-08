Traffico Roma del 20-08-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 20 agosto 2024) LuceverdeUn saluto dalla redazionerallentato sulla carreggiata esterna del raccordo tra il bivio per laFiumicino il bivio per la Cristoforo Colombo nel complesso scorrevole la circolazione sulla restante rete viaria della capitale un invito alla prudenza nel percorrere la galleria Giovanni XXIII l’impianto di illuminazione in galleria Non è funzionante correttamente nelle due direzioni proseguiranno fino a fine agosto i lavori di potatura su viale Marconi via Volpato previste riduzione di carreggiata in base all’ avanzamento delle varie operazioni in viale Marconi tra Piazza Righi e Piazza della Radio e in via Volpato tra via Passanti via Pacinotti prestare attenzione alla segnaletica prima di concludere una notizia sul trasporto pubblico resta sospeso il servizio ferroviario traSan Pietro e Vigna Clara per l’allagamento della sede ferroviaria maggiori ...