Traffico Roma del 20-08-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 20 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità chiusa per lavori la tangenziale est tra l’uscita Verano San Lorenzo viale Castrense verso San Giovanni riapertura a programmata per il prossimo 2 settembre un invito alla prudenza nel percorrere la galleria Giovanni XXIII segnalato l’impianto di illuminazione non funzionante correttamente lavori in corso su via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria e viale di Tor di Quinto possibile la formazione di rallentamenti ricordiamo infine che fino al 25 agosto per lavori di rinnovo integrale dei Binari la linea a della metropolitana resterà sospesa tra termini e Battistini nelle due direzioni attivo un servizio bus sostitutivo metropolitana in regolare servizio tra termini e Anagnina maggiori informazioni queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.