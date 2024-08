Tomb Raider | The Legend of Lara Croft il teaser trailer dell’anime

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di martedì 20 agosto 2024) Netflix ieri ha diffuso in rete ildi: Theof, l’anime in arrivo in piattaforma da ottobre 2024. Le immagini deloffrono uno sguardo più intenso al noto personaggio nato dal mondo dei videogames, questa volta doppiato in originale dall’attrice Hayley Hatwell (Captain America: The First Avenger).: Theofriprende gli eventi della trilogia di videogiochiSurvivor (; Rise of the; Shadow of the) e traccerà il prossimo capitolo dell’eroina giramondo nei panni dell’iconica avventuriera. A più di 25 anni dalla sua prima apparizione,(Atwell) continua a esplorare antichi misteri e a scoprire verità perdute in destinazioni mozzafiato e pericolose. https://youtu.