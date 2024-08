The Acolyte | Lucasfilm cancella la serie Star Wars

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di martedì 20 agosto 2024) LaTV Thenon tornerà con una seconda stagione su Disney+,ha infattito lo show dopo una sola stagione. L’annuncio dellazione è stato confermato dal the Hollywood Reporter questa mattina. La decisione diè arrivata a fronte di una pesante stroncatura ad opera dello zoccolo duro di fan, deluso dalla direzione della showrunner Leslye Headland, considerata in parte troppo “filo-LGBTQ+”. The, la nostra recensione The, tutte le note di produzione Theè ambientata 100 anni prima di quanto accade in La Minaccia Fantasma e spiegherà come si è arrivati al punto in cui un lord Sith riesce infiltrarsi indisturbato nel senato, svelando cosa è andato storto.