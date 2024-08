Tennis Sinner trionfa a Cincinnati

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 20 agosto 2024) 1.58 Jannicksupera in finale lo statunitense Frances Tiafoe 7-6 (4) 6-2 e si aggiudica il Masters 1000 di. Per il n.1 Atp si tratta del 15° torneo vinto in carriera, il terzo 1000 (secondo quest'anno dopo Miami). Nel 2024 il suo score è di 48 vittorie e 5 sconfitte, con 5 tornei vinti. Primo set molto complicato,punto a punto,si affida al servizio. Il tiebreak spegne l'entusiasmo di Tiafoe che subisce anche il calo fisico. Break in apertura di 2° set,controlla bene e chiude in 1h36'.