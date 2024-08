Tennis Sinner Kyrgios attacca | Doveva stare fuori due anni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 20 agosto 2024) Roma, 20 ago. (askanews) – “Ridicolo che sia stato accidentale o pianificato. Ti hanno fatto fare due test con una sostanza (steroide) proibita dovrestiper due. Le tue prestazioni sono migliorate. Crema per massaggi Sì, bella questa!”. E’ questo il durissimo tweet di Nick, l’istrionico giocatore australiano lontano da diverso tempo dai campi di gioco, in relazione alla vicenda che riguarda J, positivo per due volte a una sostanza proibita a marzo ma scagionato perché è stata accertata la sua assunzione involontaria tramite un farmaco usato dal suo fisioterapista. L'articolo: “due” proviene da Ildenaro.it.