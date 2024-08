Sul Lario il comitato locale travolto dai debiti | 8 milioni di buco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024) Non è la prima volta che i comitati locali della Croce Rossa finiscono nei guai. A Como i giudici hanno omologato il concordato proposto dall’associazione per far fronte ai quasi 8di euro diaccumulati in buona parte nel periodo in cui a capo dell’associazione c’era il presidente Matteo Fois (nella foto). A farne le spese i fornitori che nella più fortunata delle ipotesi dovranno accontentarsi di vedersi risarcire poco più della metà delle loro spettanze. Le indagini, avviate nel 2021 per far luce su alcune criticità finanziarie che avevano causato il commissariamento delcomasco della Croce Rossa, considerato ente pubblico, e i suoi dipendenti incaricati di pubblico servizio, hanno portato la Guardia di finanza a svolgere accertamenti sui flussi finanziari dei conti correnti.