Sud Pontino Consorzio Industriale e Linkwireless | insieme per superare gap tecnologico nell’area tra Penitro e Minturno

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di martedì 20 agosto 2024) SUD– Ildel Lazio per l’area del Sudha affidato la gestione del circuito in fibra ottica aSrl, azienda diautorizzata dal Ministero per lo Sviluppo Economico alla fornitura di reti di comunicazione elettronica su scala nazionale. L’obiettivo principale di questa partnership è stato quello di porre L'articolo SudpergaptraTemporeale Quotidiano.