Stermina la sua famiglia e si suicida | tragedia in Italia

(Di martedì 20 agosto 2024) A Rivalta Bormida, in provincia di Alessandria, un uomo ha sparato al figlio disabile e la moglie per poi togliersi la vita. La scoperta è avvenuta questa mattina in un appartamento di via Oberdan. L’uomo ha usato una pistola come arma del delitto. Sono ancora in corso le indagini per stabilire l’esatto momento della, che si presume sia avvenuta tra la sera del 19 agosto e l’alba del giorno successivo. Leggi anche: Si ferma in autogrill a bere il caffè e muore a 37 anni Leggi anche: “Quello nella bara non è mio marito”: choc al cimiterono, arrivano i carabinieri Spara al figlio e alla moglie, poi si uccide Luciano Turco, 67 anni, ha sparato al figlio Daniel, 44 anni, costretto su una sedia a rotelle dopo un incidente motociclistico avvenuto molti anni fa, e alla moglie Pinuccia Rocca, 66 anni, collaboratrice scolastica, con cui era separato da tempo.