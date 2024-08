Spray urticante nella pista in discoteca

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Cervia (Ravenna), 20 agosto 2024 – Un diversivo a scopo di rapina? O un gioco che avrebbe potuto costare davvero caro agli avventori del locale? Di fattonotte tra sabato e domenica ignote mani hanno spruzzato peperoncino all’interno di una notadi Cervia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia. Al momento l’autore non è stato formalmente identificato: ma gli inquirenti, sentite alcune persone ed esaminate le telecamere di videosorveglianza, potrebbero essere a buon punto. In ogni modo, almeno su due piedi nessuno è andato in ospedale per farsi visitare. Ciò non significa che non possa essere magari accaduto in seguito in una struttura vicino a casa: del resto molti degli avventori del locale in questione sono cesenati. Secondo la testimonianza della madre di un 16enne di Longiano, tutto è accaduto attorno alle 2.