Sorteggio tabelloni US Open 2024 in tv | data orario canale e diretta streaming

(Di martedì 20 agosto 2024) Ecco tutto quello che c’è da sapere suldegli US, quarto Slam stagionale di scena a New York da lunedì 26 agosto a domenica:tv e. Jannik Sinner, numero uno al mondo, guida la nutrita spedizione azzurra, composta da Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli (anche loro teste di serie), Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Fabio Fognini e Luca Nardi. Nel femminile, invece, il punto di riferimento è Jasmine Paolini, affiancata da Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Martina Trevisan e Sara Errani. Al via anche tutti i big, da Carlos Alcaraz ad Alexander Zverev fino a Iga Swiatek e Aryna Sabalenka, passando per i campioni in carica Novak Djokovic e Coco Gauff.