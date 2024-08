SKY – Gilmour-Napoli affare in dirittura d’arrivo | domani la chiusura

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 20 agosto 2024) Billya un passo dal. Conte lo vuole, Manna lo ha corteggiato a lungo. Possibiledell’operazione. Ilè vicino a chiudere per Billydel Brighton; un rinforzo voluto da Antonio Conte. Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, svela: “del Brighton è un’operazione in definizione. Si stanno sbloccando gli ultimissimi dettagli, che ancora mancano, e giàpotrebbe essere il giorno giusto“. L’arrivo dipotrebbe essere la risposta al deludente esordio delcontro il Verona, perso 3-0. Di Marzio sottolinea il ruolo di Conte e Manna: “È un giocatore voluto da Conte e che Manna ha corteggiato a lungo“. Il centrocampista scozzese si aggiungerebbe a Lobotka e Anguissa, mentre restano in bilico le posizioni di Folorunsho e Gaetano.