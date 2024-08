Shapovalov e Kyrgios all’attacco di Sinner | Regole diverse per giocatori diversi Dovresti stare via per due anni le tue prestazioni…

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 20 agosto 2024) Nella giornata odierna il tennista italiano Jè stato scagionato dall‘Agenzia antidoping del tennis per “contaminazione involontaria”, con il numero 1 del mondo che era stato messo sotto processo per un doppio test che ha riscontrato tracce (seppur minime) di uno steroide anabolizzante. Intanto lo staff legale disi dice convinto che la L'articolodi: “per”.via per due, le tue prestazioni” proviene da Webmagazine24.