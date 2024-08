Sanremo 2025 tutte le novità della prossima edizione del Festival

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di martedì 20 agosto 2024)le principali75esimadeldi, in onda su Rai 1 dall’11 al 15 febbraio, condotto e diretto da Carlo Conti. Ventiquattro ‘big’ in gara, il ritorno‘Nuove Proposte’ (4 artisti si contenderanno il titolo), le votazioniserata delle ‘cover’ non influiranno sulla vittoria finale, confermata la