Sanremo 2025 24 big in gara e il ritorno delle ‘Nuove proposte’ | le novità

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 20 agosto 2024) Ecco come sarà il Festival di Carlo Conti Ventiquattro 'big' in, ildella 'Nuove Proposte' (4 artisti si contenderanno il titolo), le votazioni della serata'cover' non influiranno sulla vittoria finale, confermata la GiuriaRadio. Queste le principalidella 75esima edizione del Festival di, in onda su Rai