Roma minaccia la madre e le mette le mani al collo | arrestato 46enne

(Di martedì 20 agosto 2024), 20 agosto- I Carabinieri della StazioneGianicolense hannounno, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti nei confronti dellache convive con lui. A seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 112, i Carabinieri sono intervenuti presso la loro abitazione in viale di Valle Aurelia, dove hanno raccolto la denuncia della vittima, la quale ha riferito che il figlio già in passato avrebbe avuto atteggiamenti violenti nei suoi confronti e che, questa volta, avrebbe iniziato arla per poi picchiarla, stringendole leal. L’indagato è statoe accompagnato nel carcere di Regina Coeli. Ad esito dell’udienza, il Tribunale diha convalidato l’arresto e disposto per lui la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa, con applicazione del braccialetto elettronico.