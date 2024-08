Riprese le ricerche dei dispersi del maxi-yacht affondato a Palermo VIDEO

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 20 agosto 2024) AGI - I sommozzatori dei vigili del fuoco impegnati stamane per la prima immersione della giornata per il recupero deidal relitto delloieri al largo di Porticello, a una profondità di circa 50 metri. Lo riferiscono fonti del Comando dei vigili del fuoco di. Secondo quanto confermato dal capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, i seidel naufragio della Bayesian sarebbero il presidente della Morgan Stanley International Jonathan Bloomer, la moglie; l'imprenditore britannico del settore Tlc Mike Lynch, fondatore della Autonomy, la figlia diciottenne Hannah, il legale di Linch, l'avvocato Chris Morvillo e Nada Morvillo. Gli speleosub sono riusciti ieri pomeriggio ad accedere al ponte di Comando, ma non sono riusciti ad andare oltre per la presenza di suppellettili che ostacolano il passaggio.