Ricercato per omicidio da 19 anni scappa e diventa poliziotto

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 20 agosto 2024) Un latitante arrestato in Messico: erato agente di polizia Eraperda 19. Durante la latitanza, erato un agente di polizia. E' l'incredibile caso che per quasi 2 decenni è rimasto irrisolto in Messico. Gli US Marshals hanno preso in custodia Antonio Riano nello stato messicano di Oaxaca. L'uomo era