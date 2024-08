Ricercato per omicidio da 19 anni scappa e diventa poliziotto

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 20 agosto 2024) (Adnkronos) – Eraperda 19. Durante la latitanza, erato un agente di polizia. E' l'incredibile caso che per quasi 2 decenni è rimasto irrisolto in Messico. Gli US Marshals hanno preso in custodia Antonio Riano nello stato messicano di Oaxaca. L'uomo eraper uncommesso in Ohio, negli L'articoloperda 19proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.