Ragazza di 15 anni scompare da casa ritrovata con le termocamere dei vigili del fuoco

(Di martedì 20 agosto 2024) ANGHIARI – È stata una serata di angoscia per i genitori di una giovane di 15scomparsa daa Tavarnelle di Anghiari, in provincia di Arezzo. L’allarme è stato lanciato la sera del 22 agosto dopo che la ragazzina non era rientrata aall’ora in cui era attesa dai familiari. A partire alla ricerca della giovane sono stati ideldi Arezzo, intervenuti con la squadra dei volontari di Sansepolcro, l’Unità di comando locale dalle centrale con personale della Topografia applicata al soccorso, un funzionario di coordinamento e i droni. Fortunatamente dopo alcune ore di ricerca, all’una circa, laè stata individuata dalla termocamera del drone deidele raggiunta dal personale che ha provveduto al recupero della giovane, spaventata e confusa ma in buona condizioni di salute.