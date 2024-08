Quello nella bara non è mio marito caos al cimitero

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di martedì 20 agosto 2024) È stato necessario l'intervento dei carabinieri per riportare la calma aldi Ortona (Chieti), dove una donna ha dato in escandescenze sostenendo che la salma che stava per essere sepolta non era quella del. La donna è la moglie di un nigeriano 39enne, morto in ospedale. I