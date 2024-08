Quasi due ore di musica in compagnia di Giuliano Sangiorgi e soci Ospiti Ariete Elisa e Samuele Bersani

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 20 agosto 2024) Vent’anni di canzoni, risate ed emozioni. È il bilancio della carriera dei Negramaro, la band salentina capitanata da. Festeggiato l’anno scorso in un concertone a Galatina che arriva stasera su Rai 2 alle 21.00 in tutta la sua bellezza. Si chiama Negramaro Back Home – Ora so restare, e non si tratta di una semplice registrazione, bensì di un docu-film passato prima alla Festa del Cinema di Roma e poi nella sale.