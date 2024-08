Piombino principio d’incendio sul traghetto Passeggeri bloccati sul ponte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 agosto 2024)(Livorno), 20 agosto 2024 –a bordo di unCorsica Ferries al porto di. L’imbarcazione, arrivata da Portoferraio, stava entrando in porto quando del fumo ha cominciato a uscire dalla fiancata della nave che fa abitualmente la spola fra la costa e l’Isola d’Elba. Isono rimastisulsuperiore e per il momento non vengono fatti scendere; sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e il 118.