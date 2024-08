Pensavamo che l’intelligenza artificiale avrebbe cambiato le elezioni Usa | è bastato molto meno

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 20 agosto 2024) L'obiettivo delle immagini false non è ingannare le persone. Funzionano più come meme, vogliono provocare, persino divertire, e andare a rafforzare una retorica elettorale che non ha bisogno di fatti reali per affossare il nemico.