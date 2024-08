Paura a Venezia ragazza di 25 anni morsa dal ragno violino

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 20 agosto 2024) Una giovane donna 25enne è stata punta in casa ada un' . Non si era accorta della presenza dell’aracnide - si trovava nella doccia - e inizialmente non aveva dato molto peso alla puntura. Quando la gamba su cui era stataha iniziato a farle male, si è recata in ospedale; il gonfiore sulla parte sembrava tuttavia quello di una banale puntura da insetto, ed è stata