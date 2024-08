Ötztaler Radmarathon e Olimpiadi | un paragone azzardato ma non troppo

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di martedì 20 agosto 2024) Il prossimo 2 settembre prenderà il via la 43a edizione dellacon partenza da Sölden, in Tirolo, e via per 227 chilometri e 5.500 metri di dislivello affrontati dai ciclisti in sicurezza con le strade chiuse al traffico.