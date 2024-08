Oroscopo di Paolo Fox per oggi martedì 20 agosto | fortuna per la Vergine dubbi per il Leone

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 20 agosto 2024) Cosa ci riserverà l’diFox questo20? Lo scopriamo con le previsioni e le anticipazioni del famoso astrologo per amore,, lavoro, salute per tutti i 12 segni zodiacali. Comunque vada, come consiglia lo stessoFox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile. Il segno piùto della giornata di? I nati sotto il segno della, secondoFox.diFox per20Ariete: Cari Ariete, in amore è meglio non fare passi falsi e prima di interrompere una storia lunga meglio pensarci bene e poi prendere una decisione. Sul lavoro, nei prossimi mesi arriverà una buona collaborazione, approfittane! Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Rimboccatevi le maniche.