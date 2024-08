Ora tocca a Hamas accettare l' accordo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 20 agosto 2024) Dal 7 ottobre, Antony Blinken è andato per nove volte in Israele. I viaggi del segretario di stato americano non hanno cambiato la guerra sul campo, ma sono serviti a tenere in piedi un rappo Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti