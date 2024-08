Omicidio Sharon Verzeni interrogati sorella cognato e fratello | oltre 6 ore in caserma

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 20 agosto 2024) Continuano le indagini sulla morte di, la donna di 33 anni uccisa a coltellate per strada, nella notte tra il 29 e il 30 luglio scorsi, mentre passeggiava a Terno d'Isola. Ieri i carabinieri di Bergamo hanno convocato inla, ile ildi: i tre familiari sono stati ascoltati persei ore come persone informate sui fatti. All'uscita dalla, non hanno rilasciato alcuna dichiarazione. Oggi, martedì 20 agosto, dovrebbe toccare ai genitori.