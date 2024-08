Omicidio Sharon Verzeni il fratello del compagno | “Sa di essere innocente erano una coppia perfetta”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 20 agosto 2024) "Non sarebbe mai stato in grado di uccidere, non li ho mai sentiti litigare.unaperfetta", ha raccontato Ildi Sergio Ruocco,di. La 33enne è stata accoltellata a morte mentre passeggiava per Terno d'Isola (Bergamo) lo scorso 30 luglio.