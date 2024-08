Oceania 2 | il nuovo trailer del cartoon Disney Animation

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di martedì 20 agosto 2024)ha diffuso in rete ilemozionantedi2, sequel del fortunato film d’animazione Walt. Ilè finalmente approdato in rete dopo la presentazione ufficiale avvenuta in occasione del Comic-Con di San Diego. Al momento ilè disponibile attraverso il canel social di RealD: It’s a call from the ancestors Watch the newfor’s #Moana2, only in theaters November 27! #InRealD3D pic.twitter.com/I3NBUySOYy— RealD 3D (@RealD3D) August 20, 20242 e le note di produzione2 è diretto da David Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller, e prodotto da Christina Chen e Yvett Merino, con le musiche delle vincitrici del Grammy® Abigail Barlow ed Emily Bear, del candidato al Grammy Opetaia Foa’i e del tre volte vincitore del Grammy Mark Mancina.