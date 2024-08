NEI SUONI DEI LUOGHI ad Aiello e Chiopris Viscone 21-22 agosto

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di martedì 20 agosto 2024) Nuovo doppio appuntamento in serie per la 26° edizione del festival internazionale di musica e territori NeiDei. Mercoledì 21(ore 21.00) nel Chiostro dell’Ex Convento Domenicano didel Friuli, di scena il Satèn Saxophone Quartet. L’ensemble formato da Andrea Baù (sax soprano), Andrea Biasotto (sax contralto), Enrico Leonarduzzi (sax tenore) e Alessandro Salaroli (sax baritono), proporrà al pubblico un emozionante programma con musiche di Maslanka, Romero, Zalambani, Lago, Girotto, Di Bacco. L’evento è a ingresso libero e in caso di pioggia si terrà nella Sala Civica di via Battisti. Prima del concerto, alle 18.45, avrà luogo anche la visita guidata per scoprire le meridiane di, vere e proprie opere d’arte che abbelliscono il paese. Per la visita guidata la prenotazione è obbligatoria scrivendo a [email protected]