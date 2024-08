Naufragio Palermo | superstite ' gommone emergenza subito aperto siamo saliti in 11' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Santa Flavia (), 20 ago. (Adnkronos) - "Ildidel veliero è statoin tempo e appena gettato in acquariusciti a salire in 11, gli altri lo hanno raggiunto a nuoto". A parlare è Charlotte Golunski, 35 anni, madre della piccola Sophie, la bimba di un anno sopravvissuta miracolosamente al naufragio del veliero britannico davanti a Porticello (). La donne è stata accompagnata con il marito, James Emslie, 36 anni, e la figlioletta, all'Hotel Domina Zagarella, che sta ospitando tutti i superstiti e dove c'è il quartier generale della Guardia costiera per condurre l'inchiesta coordinata dalla Procura di Termini Imerese.