Naufragio di Palermo la moglie di Lynch molto provata | inviati gli psicologi I sommozzatori cercano i dispersi

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 20 agosto 2024) Ieri era su una carrozzella, stamane in piedi nella sala colazione del resort Domina Zagarella di Santa Flavia che guarda il mare di Porticello, dove è affondato il Bayesian. Angela Bacares , cui è riferibile la società proprietaria del veliero adagiatosi a circa 50 metri di profondità, è ladi Mike, tra iinsieme alla figlia 18enne Hannah. «Oggi non si muove più in carrozzella,