Nasce Briganti Film Festival la kermesse cinematografica di Sante Marie

(Di martedì 20 agosto 2024) Il prossimo 13 settembre si terrà la prima edizione di, laprodotta da Oro Studios Srl. Nato per dare spazio agli autori indipendenti che sfidano le convenzioni, proponendo opere innovative e alternative, ilsi offre di premiare il coraggio artistico, ma anche la volontà di percorrere nuovi orizzonti cinematografici. Il presidente del“Marco Monno” (presidente anche di Oro Studios Srl) per questa prima edizione ha scelto il grande Franco Nero come presidente onorario, e Marianna Adamo come direttore artistico, certo che questi due grandi artisti possano portare alla suaesperienza, classe e carisma. La prima edizione disi terrà a(AQ) il 13 – 14 – 15 Settembre 2024.