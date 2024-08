Napoli nuovo a d Schindler Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Matteoè ila.d. e d.g. di, consociatana del gruppo multinazionale svizzero, tra le aziende leader a livello mondiale nel settore degli ascensori e delle scale mobili. Lo annuncia in una nota la stessa società precisando che la carica è stata assunta il primo luglio scorso e chesuccede a Danilo Calabrò, promosso a Head of Europe South, Middle East & Africa. Matteo, 40 anni, originario della provincia di Udine, laurea in Management, Economia e Ingegneria industriale al Politecnico di Milano, da 2009 è indove nel corso degli anni ha occupato posizioni di crescente responsabilità, ine all'estero (Spagna, Asia, Emirati Arabi Uniti).