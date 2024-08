Muore a 80 anni schiacciato sotto il trattore che si ribalta

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 20 agosto 2024) SOVICILLE – Si èto mentre lavorava in un campo sul. Per un ottantenne non c’è stato nulla da fare. Incidente sul lavoro nella mattinata del 20 agosto a Sovicille, sulla Traversa Maremmana, la strada provinciale 541. Sul posto, dopo l’allarme lanciato da alcune persone che hanno visto il mezzorsi, sono arrivati l’ambulanza della Misericordia di Montigiano, i vigili del fuoco e il personale della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro ed è stato anche preallertato l’elisoccorso Pegaso 1, la cui chiamata è stata abortita perché non più necessaria. Il conducente del mezzo agricolo, infatti, un 80enne del posto, era già morto e ai sanitari inviata dal 118 dell’non è restato che constatare il decesso.