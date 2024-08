Morta ragazza di Non è la Rai a causa di un incidente automobilistico

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 20 agosto 2024) Èin seguito a unFrancesca Di Ruberto, ex protagonista di Non è la Rai: aveva 44 anni. Il fatto è avvenuto all’alba su via Trionfale, a Roma. La vittima viaggiava insieme a un’altra persona, ferita e ora in gravissime condizioni, a bordo di un’utilitaria che si è schiantata contro un furgone dell’Ama. Il conducente del mezzo dell’Ama è risultato però negativo sia al narcotest che all’alcoltest. Francesca Di Ruberto, all’età di 15 anni, per tutta la stagione televisiva 1994 – 1995, è stata una delle protagoniste della trasmissione Non è la Rai dove ha avuto l’opportunità di incidere una cover di Cuore, singolo di Rita Pavone.a Roma unadi Non è la Rai adi un, le dinamiche “L’autovettura su cui viaggiava la donna si è scontrata con un camion dell’Ama intorno alle 5.