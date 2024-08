Monsters | La storia di Lyle ed Erik Menendez su Netflix dopo Dahmer ecco il teaser della seconda stagione di Ryan Murphy

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di martedì 20 agosto 2024) Ildi: Ladieddelle miniserie diiniziate con, che vede protagonisti Javier Bardem e Chloë Sevigny in arrivo suil grande successo di, la serie antologica die Ian Brennan torna con: Ladied, in arrivo solo sudal 19 settembre.: LadiedLaIl secondo capitoloserieaffronta il caso di alto profilo che ha sconvolto gli Stati Uniti e il mondo negli anni ’90, quello died, i due fratelli condannati nel 1996 per l’omicidio dei loro genitori.