Moda così la burocrazia italiana favorisce l’industria del falso

(Di martedì 20 agosto 2024) “Rivoluzione green, digitalizzazione, sempre più regole, burocratizzazione dei controlli di sistema che poco o niente hanno in comune con le nostre caratteristiche produttive e distributive dellae del tessile: questi argomenti rappresentano, per la concorrenza straniera, scappatoie ed escamotage per produrre in copia centinaia di migliaia di pezzi, le nostre ricerche qualitative ed estetiche, amichevolmente ecologiche in anteprima sulle nostre piccole collezioni. Si tratta di un regalo a quei Paesi che copiano il Made in Italy come Cina, India, Indonesia e Vietnam, con i quali si fa fatica a condividere valori come l’equità sociale, la giusta remunerazione del lavoro”.