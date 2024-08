Milan Morata si ferma subito dopo il debutto | i tempi di recupero

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di martedì 20 agosto 2024) Ildeve fare i conti con l’infortunio rimediato dail match contro il Torino: lo spagnolo costretto arsi. Esordio amaro in campionato per ilto sul 2-2 dal Torino. Numerose le criticità emerse durante il match relative alla fase difensiva che Paulo Fonseca cercherà di risolvere in vista della trasferta sul campo del Parma in programma il 24 agosto. Il tecnico lusitano punta a riscattarsi allo stadio “Tardini” ma, nell’occasione, dovrà fare a meno di Alvaro, autore della rete che ha rimesso in carreggiata i rossoneri ed avviato la rimonta poi conclusa da Noah Okafor. Alvarocostretto arsi (LaPresse) – TvPlay.itLo spagnolo è infatti uscito malconcio dalla partita, rimediando un problema muscolare che ha fin dadestato una certa preoccupazione nello staff medico.