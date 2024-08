Milan infortunio Morata | quante partite salterà l’attaccante spagnolo

Leggi tutta la notizia su sportnews.eu

(Di martedì 20 agosto 2024)delAlvaroha rimediato unmuscolare che lo terrà lontano dai campi per alcune settimane: i tempi di recupero. Non è iniziata al meglio la stagione per il. I rossoneri, sabato scorso, non sono riusciti ad andare oltre il pareggio contro il Torino, nella prima giornata della Serie A 2024/2025. Questo articoloè stato pubblicato prima Sportnews.eu.