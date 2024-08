Michael Madsen arrestato attore feticcio di Tarantino accusato di violenza domestica

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di martedì 20 agosto 2024) (Adnkronos) –, uno degli attori-del regista Quentinper film come “Le iene” e “Kill Bill”, è statoa Malibu, in California, con l’accusa dinei confronti della moglie, prima di essere rilasciato in seguito al pagamento di una cauzione da 20.000 dollari. Il dipartimento dello sceriffo di Los Angeles, in un rapporto di domenica 18 agosto, reso noto da “The Hollywood Reporter”, ha dichiarato cheSoren, 66 anni, è stato registrato nella stazione di Malibu/Lost Hills all’1:40 del mattino dopo un arresto per aggressioneavvenuto 25 minuti prima. Gli agenti era arrivati in un’abitazione per rispondere a una segnalazione di “disturbo familiare”.