Michael Madsen arrestato attore feticcio di Tarantino accusato di violenza domestica

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 20 agosto 2024) (Adnkronos) –, uno degli attori-del regista Quentinper film come "Le iene" e "Kill Bill", è statoa Malibu, in California, con l'accusa dinei confronti della moglie, prima di essere rilasciato in seguito al pagamento di una cauzione da 20.000 dollari. Il dipartimento dello sceriffo di Los L'articolodidiproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.